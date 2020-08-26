Полицейскими регулярно выявляются многочисленные факты обмана интернет-пользователей, рассказывает Polisia.kz.

Так, на днях столичными полицейскими задержан мошенник, который обманом завладел персональными данными 10 граждан и оформил на них онлайн-кредиты на сумму около одного миллиона тенге. Он звонил по объявлениям и предлагал направить предоплату за какой-либо товар, для чего просил сообщить анкетные данные и номера счетов. Доверчивые граждане сообщали ему свои персональные данные и реквизиты счетов, которые он использовал для оформления кредита.

Также житель города Павлодар пытался заработать на ложных объявлениях о продаже автозапчастей на сайте Оlх.kz. При проверках оперативными работниками установлены 28 обманутых им на сумму 800 тысяч тенге жителей из различных регионов Казахстана. По аналогичной схеме обманывала граждан мошенница, которая разместила на сайтах и в социальных сетях объявление об изготовлении на заказ мебели по невысокой цене. Уже установлены 15 пострадавших на сумму около трех миллионов тенге, устанавливаются другие обманутые.

В обоих случаях потерпевшие направляли на “подставные” счета предоплату либо полную оплату, не убедившись в достоверности объявления и личности продавца.

Жительница города Тараз завладела 800 тысячами тенге, воспользовавшись чрезмерной доверчивостью троих граждан. Через WhatsАpp она предлагала так называемую “раскрутку денег”, т.е. вложение в несуществующую схему заработка денег. Для перечисления денег использовалась пластиковая карта постороннего человека.

На предупреждение и раскрытие киберпреступлений, в т.ч. интернет-мошенничеств была направлена операция “Anti-Fraud” проведенная Центром по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД и его подразделениями.

За два дня операции киберполицейскими раскрыто 345 правонарушений, основную часть которых составляют интернет-мошенничества – 287. Также выявлено 22 факта распространения в сети Интернет порнографии, 6 краж и 30 иных видов уголовных правонарушений совершенных с использованием информационных технологий. По всем материалам ведутся досудебные расследования.

Для того, чтобы не стать жертвой кибермошенников сотрудники криминальной полиции МВД рекомендуют:

проверять информацию об интернет-магазине в других источниках сети Интернет, читать отзывы о работе интернет-магазинов на тематических сайтах и форумах;

не производить предоплату за товар, особенно если сомневаетесь в легальности магазина.

Договариваться об оплате после получения товара, отправке товара почтой с наложенным платежом, или запросить расчет наличными с курьером;

проверять работу формы для обратной связи или отзывов интернет-магазинов.

Пробуйте оставить свой комментарий или отзыв, необязательно негативный. Он должен быть опубликован и виден пользователям, а также не должен быть удален;

интернет-магазин должен иметь статус юридического лица. На сайте должна быть указана информация об организационно-правовой форме лица (ИП, ТОО и т.д.), его реквизиты (ИНН, БИН, физический и юридический адрес);

желательно получить от продавца фотоизображение товара с разных ракурсов, либо осуществить видеозвонок.

Если продавец какими-либо отговорками отказывается это сделать, это признак недобросовестного продавца; ни в коем случае не сообщать никому свои персональные данные, информацию с пластиковой карты, чеков о переводе и тем более, коды и кодовые слова.

Тем самым мошенник получает полный доступ к управлению счетом; не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, не вкладывать в прибыльное дело, которое предлагают незнакомые лица.