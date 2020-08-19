В Шымкенте начался прием документов и заявлений на получение жилищного сертификата по программе «Нұрлы жер».

Заявители могут получить поддержку от государства в виде 10 процентов от стоимости жилья на погашение части первоначального взноса.

Горожане могут получить до миллиона тенге на погашение первоначального взноса.

«Жилищные сертификаты выдаются тем гражданам, которые подтвердили свою платежеспособностью, и тем, у кого нет возможности оплатить первоначальный взнос. То есть, это местными исполнительными органами оказывается помощь. Поэтому, те граждане которые у нас получают под 2 процента кредит, это малоимущие многодетные, неполные семьи, воспитывающие детей инвалидов, и подтвердившие свою платежеспособность, могут получить погашение первоначального взноса до миллиона тенге», — рассказала Гульнар Аширбаева, начальник отдела приватизации и кредитного жилья.

Рассматривать заявки будут от тех семей, чей доход на каждого человека в семье не превышает двукратного размера прожиточного минимума, то есть 65 тысяч тенге.

Принимать документы на получения жилищного сертификата в Шымкенте будут до 28 августа, по адресу: проспект Республики, 12а. Претендентам необходимо предоставить:

1. заявление по форме;

2. копию документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинал представляется для идентификации личности);

3. справку о доходах за последние шесть месяцев;

4. справку с места работы (за исключением очередников);

5. письмо банка второго уровня об одобрении выдачи ипотечного жилищного займа на приобретение жилья заявителю, содержащее сведения о сумме, размере первоначального взноса.

В этом году жилищный сертификат выдадут сотне очередников. Желающих — намного больше. Только в первый день документы подали 35 человек.

Анастасия Новикова