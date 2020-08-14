Будет ли Казахстан закупать вакцину у Российской Федерации, которая первой зарегистрировала вакцину от коронавируса?

На этот вопрос ответила главный санитарный врач страны. Пока, наша страна не подписывала никаких контрактов на закуп вакцины против COVID-19. По словам Есмагамбетовой, они ждут качественную и безопасную вакцину.

«На сегодня в мире разработаны 166 вакцин-кандидатов против коронавирусной инфекции. Их основное количество находится в фазе доклинических испытаний. Есть правило испытаний – это три фазы, обязательная регистрация. Из 120 вакцин от коронавируса 17 вакцин испытываются на людях. Если говорить о российской вакцине, то она прошла две фазы клинических испытаний и зарегистрирована в Российской Федерации. Касательно стратегии Казахстана, конечно же, мы, как и весь мир, ждем вакцину безопасную и эффективную. И в зависимости от того, какая вакцина первая появится на рынке, естественно, мы будем прорабатывать с этими производителями поставку», — рассказала Айжан Есмагамбетова главный санитарный врач РК.

Анастасия Новикова