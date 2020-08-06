Полицейские Туркестанской области задержали мошенника, обманувшего горожанина с покупкой земли.

В Управление полиции Сайрамского района с заявлением обратился житель Шымкента о том, что в мае 2019 года некий знакомый, войдя к нему в доверие и обещая помочь в покупке 1 га поливной земли в поселке Акбастау, обманным путем выманил у потерпевшего более 700 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУП по статье 190 УК РК “Мошенничество”.

Для задержания афериста в полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников, которые сразу же приступили к розыскным мероприятиям. Оперативники опросили свидетелей, собрали необходимую информацию, благодаря которой вышли на след мошенника и доставили подозреваемого в отдел полиции. Им оказался местный житель, который полностью признался в содеянном.

Как выяснилось, деньги мужчина потратил на свои нужды. Он находится под подпиской невыезде. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не проявлять излишнюю доверчивость к малознакомым людям. Не следует доверять обещаниям первого попавшегося человека, а необходимо тщательно проверять информацию. Также не стоит попадаться на удочку разного рода аферистам в надежде легко и быстро решить свои проблемы. Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.