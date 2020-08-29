Мошенники, обещая раскрутку денег, обманули на 7 млн тенге жителей Шымкента, сообщает Polisia.kz.

В Управление полиции Каратауского района обратились пять граждан с заявлением о совершенном в отношении них факте мошенничества. В своем заявлении они указали, что злоумышленники, представившись сотрудниками крупной компании, путем мошенничества взяли у каждого из них крупную сумму денег, пообещав в два раза увеличить вложения. Общая сумма нанесенного ущерба превышает семь миллионов тенге.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч.3 статьи 190 Уголовного кодекса РК “Мошенничество“.

В настоящее время сотрудниками отдела криминальной полиции Управления полиции Каратауского района выявлена и доставлена в полицию гражданка 1994 года рождения. Ведется следствие.