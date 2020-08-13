Сегодня аким Шымкента Мурат Айтенов провел совещание по вопросам строительства в социальной сфере города.

На совещании ответственные за сферу доложили акиму о проделанной работе за этот период, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

По словам председателя АО «СПК «Shymkent» Бауыржана Канкина, на сегодняшний день из 66 запланированных проектов уже реализовано 32 проекта. 31 проект находится в стадии разработки, 3 проекта уточняются. В том числе, проекты по строительству домов – 9, в сфере образования — 9, здравоохранения – 6, торговые точки – 13, в сфере малого и среднего бизнеса – 6, производство – 16, агропромышленный комплекс – 7 проектов.

Глава города отметил, что приоритетными направлениями из всех вышеперечисленных являются сфера образования и здравоохранения. Он подчеркнул необходимость уделять особое внимание работе этим направлениям.

В ходе совещания, на котором были обсуждены вопросы привлечения инвесторов, развитии малого и среднего бизнеса, Мурат Айтенов отметил, что он не удовлетворен работой «СПК» Shymkent».

«Во время встреч с предпринимателями они выражают свое недовольство излишней бюрократией в работе. По принципу «одного окна» нами был открыт специальный фронт-офис для обслуживания предпринимателей, где они должны получить ответы на интересующие их вопросы, и помощь при открытии собственного дела. Однако, на сегодняшний день я не вижу результата работы данного учреждения», — сказал аким.

В завершении совещания аким города поручил увеличить объем вводимого в эксплуатацию жилья за счет инвесторов до 1 млн кв. метров в год, разработать совместную программу с Фондом гарантирования жилищного строительства, а также ускорить реализацию проекта «1000 торговых мест».