Капитального ремонта ленгерская школа не видела больше 20 лет.

Текущий конечно, был, но такой основательный(!) ждали давно и с нетерпением. Деньги в бюджете нашли, в ветхой второй школе пришлось менять всё: от пола в кабинетах и коридорах, до классных досок.

В любой момент на учеников этой школы мог обрушиться и потолок в спортзале. Учителя не раз жаловались, что заниматься здесь опасно: крыша в заплатках не выдерживала никакой критики.

Подрядчики дают гарантию, говорят, что отремонтировали на совесть. Строители заменили крышу, укрепили стены и даже успели уложиться раньше намеченного срока.

Артык Баглан: Мы провели капитальный ремонт, всего было выделено 228 млн тенге. Мы должны были сдать объект до сентября месяца, но уложились раньше. Уже через несколько дней школу сдадим.

В ленгерской школе имени Уалиханова обучаются 800 школьников. Преподаватели, ученики и их родители ждут возобновления обучения в обычном режиме. Говорят, заниматься оффлайн в ТАКОЙ школе теперь одно удовольствие.

Шуддин Саидов