В Шымкенте владельцы гостиницы «Мудрая сова» нарушили карантинный режим.

3 августа 2020 года примерно в 20:30 часов, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в соответствии с требованиями Постановления Главного санитарного врача города Шымкент №30 мобильная группа из числа участковых инспекторов Каратауского районного управления полиции, сотрудников акимата Каратауского района и Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Каратауского района города Шымкент установила, что в гостинице «Мудрая Сова», расположенном по улице Шугыла микрорайона Нуртас, проходит праздничное мероприятие, сообщили в ДП Шымкента.

Лица, проводящие праздничное мероприятие в данной гостинице были доставлены в Управление полиции Каратауского района Департамента полиции города Шымкент, где от них были получены объяснительные.

Для привлечения к административной ответственности по статье 425 КоАП РК собранные документы направлены в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Каратауского района г.Шымкент.