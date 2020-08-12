На 17 мест в Сенате Парламента претендовали 46 кандидатов.
По предварительным данным:
В Нур-Султане Ахылбек Куришбаев набрал 75% голосов;
В Алматы Султанбек Макежанов набрал 100% голосов;
В Шымкенте Айгуль Капбарова набрала 72% голосов;
В Акмолинской области Нурлан Бекенов набрал 89,5% голосов;
В Актюбинской области Бауыржан Каниев набрал 79,89% голосов;
В Алматинской области Султан Дюсембинов набрал 92,63% голосов;
В Атырауской области Сагындык Лукпанов набрал 82,69% голосов;
В Западно-Казахстанской области Ляззат Рысбекова набрала 70,33% голосов;
В Жамбылской области Бекболат Орынбеков набрал 92,09% голосов;
В Карагандинской области Сергей Ершов набрал 83,15% голосов;
В Костанайской области Сергей Карплюк набрал 87,21% голосов;
В Кызылординской области Акмарал Альназарова набрала 77,86% голосов;
В Мангистауской области Суиндик Алдашев набрал 87% голосов;
В Павлодарской области Алтынбек Нухулы набрал 81,97% голосов;
В Северо-Казахстанской области Ольга Перепечина набрала 87,57% голосов;
В Туркестанской области Али Бектаев набрал 91,53% голосов;
В Восточно-Казахстанской области Ольга Булавкина набрала 93,07% голосов.