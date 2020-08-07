В третьем мегаполисе страны идет ведется активная работа по обеспечению голубым топливом жителей отдаленных районов города.

208 домов жилого массива Алтынтобе Абайского района в следующем году будут подключены к природному газу. В настоящее время компания «Жылу Энерго Ремонт» проводит строительные работы. Вместе с этим, для проведения системы газоснабжения в жилом массиве Кокбулак разработана проектно-сметная документация.

Внесено предложение по проведению газа в более 11 тысяч отдаленных жилых домов Абайского района.

В том числе, в микрорайоне Актас (495 домов), жилом массиве Тәуелсіздікке 20 жыл (716 домов), жилом массиве Айколь (66 домов), жилом массиве Актас-2 (115 домов), в микрорайоне Аргымак (2000 домов), микрорайоне Ынтымак-2 (2000 домов), дачном массиве Солтустик (4875 домов), а также в микрорайоне Курсай (783 дома).

Вопрос газификации мегаполиса находится на особом контроле акима города Шымкент Мурата Айтенова.

Для обеспечения стабильным качественным природным газом микрорайонов и жилых массивов города на строительство новой третьей автоматизированной газораспределительной станции (АГРС-3) из республиканского бюджета предусмотрено 2,4 млрд тенге.