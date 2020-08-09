В Шымкенте сотрудники полиции обнаружили оружие у водителя, нарушившего ПДД, передает Polisia.kz.

27 июля около 20:30 часов по проспекту Н.Назарбаева автоэкипаж №781 Местной полицейской службы Департамента полиции города Шымкент остановил автомашину марки “Hyundai Accent”, нарушившую правила дорожного движения. Когда полицейские попросили предъявить документы авто, он попытался убежать с неизвестным предметом в руках и выбросил его. В ходе проверки установлено, что данный предмет – это пистолет ПМ Макарова и пять патронов калибра 9 мм.

Задержанный оказался 29-летним жителем города Алматы. В тот же день по данному факту начато уголовное дело по части 3 статьи 287 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и в ходе проведения досудебного расследования назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Специализированным следственным судом города Шымкент подозреваемому избрана мера пресечения “содержание под стражей”. В соответствии с комплексными следственными мероприятиями и заключением экспертизы по уголовному делу будет принято процессуальное решение.