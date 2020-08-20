На сегодняшний день полицейскими Департамента полиции Туркестанской области проводится активная работа по раскрытию преступлений, связанных с мошенничеством.

Количество желающих заработать деньги «лёгким путем», пользуясь при этом доверчивостью простых жителей городов и сел, не становится меньше. И, часть заявителей, обращающихся на пульт полиции «102» признаются, что стали жертвами данного вида преступления.

Сотрудники Управления криминальной полиции Департамента полиции Туркестанской области, используя различные методы выявления и раскрытия мошеннических схем, добились ряда положительных результатов. Оперативниками за 8 месяцев текущего года зарегистрировано около 700 фактов мошенничества. Из них около 500 раскрыты, благодаря профессионализму и работе полицейских. На сегодня в производстве сотрудников следственного управления находятся 112 уголовных дел.

По данным уголовным делам следователями собираются доказательства. После сбора и анализа документов, уголовные дела направляются в суд для вынесения законного решения.

Как правило, аферисты с целью совершения «злого умысла» входят в доверие, предлагая одним помощь в трудоустройстве, а другим приобретение недвижимости и улучшения материальных условий.

К примеру, полицейские ДП Туркестанской области задержали жителя Келеса, который обманул 5 жителей района, обещая им помощь в трудоустройстве. Мошенник причинил ущерб потерпевшим на сумму более 2 миллионов тенге.

В Отырарском районе стражи порядка задержали жителя Ордабасинского района, обещавший сельчанам помочь с получением кредита и обманул последних на 16 миллионов тенге. В Сайрамском районе задержан аферист из г. Шымкент, который обманул местных жителей с оформлением страховых выплат, нанеся им ущерб на 18 миллионов тенге. Также в г. Кентау сел за решетку мошенник, который обманным путем выманил у горожан 45 миллионов тенге.

По словам начальника Управления криминальной полиции ДП Туркестанской области полковника полиции Амана Бурханова, на сегодняшний день наиболее распространенными видами мошенничества на территории области являются торговля через интернет, получение кредита, трудоустройство, оформление инвалидности и содействие в получении социальной помощи.

К примеру, мошенники, загружая через телефон объявления о продаже таких товаров, как например автозапчасти, добиваются совершенно иных целей. В случае покупки своим жертвам они обещают отправить товар из одного региона страны в другой, а после оплаты, отключают связь и исчезают из виду. Сам покупатель, как правило, остаётся ни с чем, обманутым, без покупки и без денег.

Поэтому полицейские Туркестанской области призывают всех жителей не верить ложным обещаниям малознакомых людей, предлагающих за вознаграждение сомнительные услуги. Это в свою очередь, поможет избежать тысячи различных уловок мошенников. Будьте осторожны при встрече с незнакомыми лицами, не стоит сообщать им свои личные данные, коды банковских карточек, заказывать какие-либо товары через интернет, не убедившись в их достоверности. Потому что цель у мошенников только одна – Обмануть вас!