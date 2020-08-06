В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением о краже сотового телефона обратилась местная жительница, продавец сельской аптеки, передает Otyrar.KZ.

Потерпевшая сообщила, что неизвестные лица похитили с прилавка сотовый телефон стоимостью 90 тысяч тенге.

В результате выяснилось, что одна из видеокамер, установленных в аптеке, зафиксировала момент кражи телефона и предполагаемого вора.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по «горячим следам».

Им оказался житель Сарыагашского района, ранее неоднократно судимый, которого доставили в отдел полиции.

В качестве вещественного доказательства стражи порядка изъяли сотовый телефон.

Подозреваемый находится под стражей.