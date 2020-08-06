В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением о краже сотового телефона обратилась местная жительница, продавец сельской аптеки, передает Otyrar.KZ.
Потерпевшая сообщила, что неизвестные лица похитили с прилавка сотовый телефон стоимостью 90 тысяч тенге.
В результате выяснилось, что одна из видеокамер, установленных в аптеке, зафиксировала момент кражи телефона и предполагаемого вора.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по «горячим следам».
Им оказался житель Сарыагашского района, ранее неоднократно судимый, которого доставили в отдел полиции.
В качестве вещественного доказательства стражи порядка изъяли сотовый телефон.
Подозреваемый находится под стражей.