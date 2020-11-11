В Казыгуртский РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что два месяца назад в одной из столовых у нее похитили сотовый телефон, передает Otyrar.KZ.

Со слов молодой девушки, она оставила телефон на прилавке, а спустя 5 минут ее мобильник пропал. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила свыше 100 тысяч тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Казыгуртского РОП задержали подозреваемого по месту жительства. Следствием установлено, что подозреваемый пришел в столовую вслед за молодой девушкой и незаметно похитил чужой телефон.

Как признался местный житель, все это время он пользовался сотовым телефоном для собственных нужд.

В настоящее время по данному факту полицейскими проводится досудебное расследование. Изъятый у подозреваемого сотовый телефон возвращен законной владелице. Подозреваемый находится под подпиской.

Выясняется причастность мужчины к другим аналогичным кражам чужого имущества.