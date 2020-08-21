Массовая драка обернулась трагедией в Шымкенте. Зарезали молодого бизнесмена.

Есть еще раненные.

Семья Анараметовых в глубоком трауре. Родители потеряли младшего сына Самандара. Поздно ночью 19 августа он вышел поддержать приятеля, у которого завязался конфликт с местным жителем. Якобы из-за девушки. Произошла драка, в ходе которой Самандар получил 3 ножевых ранения. 2 из них прямо в сердце. Он погиб ради друга, уверены родственники.

Сардар ЮСУПБАЕВ, ДРУГ ПОГИБШЕГО: Я не думал, что все так обернется. Я его позвал поддержать. Это все из-за девушки, с которой связался Даулет. Он звонил ей со своего телефона. А она рассказал об этом своему парню. Сам Даулет, из-за возлюбленной которго началась драка, тоже пострадал в потасовке. Правда, нам он рассказал другую версию тех событий. В ту ночь он якобы проходил мимо и увидел, как на улице толпа избивает Самандара. Говорит, пытался помочь и вмешаться. Но получил ножевое ранение в живот.

Даулет, ПОСТРАДАВШИЙ: 4 или 5 человек накинулись на одного. Я проходил мимо и пытался разнять их. Один из них достал пистолет и сказал мне не вмешиваться. Я начал разнимать. Другой подошел ко мне и вонзил нож. Раненный поймал такси и поехал в больницу. При поступлении его состояние было тяжелым. Мужчина потерял много крови.

Бахадур АБЛАТАЕВ, заместитель главного врача больницы: Рана идет 8 сантиметров. Края – ровные. На сегодняшний день состояние в динамике с улучшением. Погибший занимался продажей поддержанных авто. В семье он был вторым сыном. Самандар скончался прямо в день своего рождения. Ему исполнился 21 год. О нападавших, его родители пока не знают ничего. Отец намерен добиваться строгого наказания для виновных.

Данияр АНАРМЕТОВ, ОТЕЦ ПОГИБШЕГО: Моего сына убили и оставили умирать. Зачинщиков этих дел, и кто его «замочил» я не знаю. Я хочу справедливого суда.

Отец Самандара говорит, что несколько человек причастных к гибели его сына, гуляют на свободе. Он требует объективного расследования. В полиции сообщают о задержании пока одного подозреваемого. Расследование ведется по статье «Убийство». Другие детали правоохранители не раскрывают.