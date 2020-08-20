Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область.

В Мактааральском районе Президент ознакомится с ходом работ по ликвидации последствий аварии на Сардобинском водохранилище, строительством жилья для пострадавших, а также встретится с местными жителями, — написал на своей странице в facebook пресс-секретарь Президента Берик Уали.

Следующим пунктом в программе визита станет Арысь. Здесь Глава государства проинспектирует ход работ по восстановлению воинской части, где в прошлом году произошел взрыв, а также осмотрит вновь построенные и отремонтированные дома, реконструированный железнодорожный вокзал.

Завершит рабочую поездку Президента Казахстана посещение города Туркестан. Программа предусматривает знакомство с ходом реставрационных работ в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи, посещение Визит-центра и нового парка «Жібек жолы».

сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали.