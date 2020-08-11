В Туркестанской области проводятся рейдовые мероприятия по соблюдению гражданами масочного режима, социальной дистанции и других санитарно-эпидемиологических норм, передает Otyrar.KZ.

Стражи порядка днём и ночью проводят рейды по выявлению нарушений требований карантина, проведения свадебных и семейных мероприятий, нахождения в местах массового скопления людей и контроль за соблюдения мер предосторожности.

В ходе очередных рейдов сотрудники отдела полиции Сарыагашского района в одном из поселков выявили факт проведения свадьбы.

Один из сельчан организовал во дворе собственного дома «проводы невесты» с участием десятков родственников и гостей.

Нарушителя карантина стражи порядка привлекли к административной ответственности.

Другой аналогичный случай произошел на территории города Кентау, где местный житель также устроил свадебные «проводы невесты » в одном из городских заведений.

В отношении двух организаторов тоев и владельца заведения полицейские составили административные протокола.

Собранные материалы направили в Управление комитета по контролю качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК по Туркестанской области для принятия законного решения.