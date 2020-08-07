В Келесском районе полицейские выявили факт проведения свадьбы во время карантина, передает Otyrar.KZ.
Полицейские Келесского района получили сообщение о том, что в одном из домов в поселке Абай проводят свадебное мероприятие “Проводы невесты” с участием более 50 родственников.
По указанному адресу сразу же выехала мобильная группа и провела проверку.
Стражи порядка остановили той и составили в отношении организатора административный протокол по статье 425 КоАП РК “Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов”.
Другой аналогичный случай полицейские зарегистрировали в селе Биртилик.
Здесь, местный житель, несмотря на требования режима карантина, в собственном доме проводил свадебный обряд “Беташар” с участием 30 гостей.
Организатора свадьбы также привлекли к административной ответственности.
В отношении 49 нарушителей карантина наложили административные штрафы на сумму около 2 миллионов тенге.