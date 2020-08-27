Ряды правящей партии страны «Нур Отан» пополнились еще 40 активистами.

Сегодня первичная партийная организация «Союза ветеранов Афганистана и локальных войн» г. Шымкента вручила партийные билеты ветеранам-афганцам. Жизненный путь каждого из них может послужить примером для всех, особенно для подрастающего поколения. Армейская служба в Афганистане и на рубежах страны закалила их.

Вступил в ряды партии «Нур Отан» и Шарипбек Бибеков, прослуживший в Афганистане с 1980-1983 годы.

Шарипбек Бибеков, член партии «Нур Отан»: «Нас сегодня собрали товарищи. Вручили партийный билет. Нам оказали доверие. Мы поддерживаем политику президента. Пусть страна процветает. Пусть молодежь следует заветам предков».