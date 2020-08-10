В Шымкенте продолжается работа по регистрации автомобилей, ввезенных из Армении.

Работа по регистрации транспортных средств, ввезенных на территорию нашей страны из Армении до 1 февраля 2020 года, продолжается.

Граждане могут зарегистрировать транспортное средство в течение 15-20 минут в специализированных центрах обслуживания населения города Шымкент.

На сегодня на территории города Шымкент зарегистрировано 258 автомобиля (65,8 %), ввезенных из Армении. Кроме того, сотрудники полиции проводят разъяснительные работы по регистрации армянских автомашин среди населения.

Регистрация будет проводиться до 1 сентября 2020 года.

Напомним, что стоимость регистрации транспортного средства составляет 11 946 тенге. В нее входят 695 тенге (0,25 МРП) — сбор за регистрацию; 3 773 тенге (1,25 МРП)- пошлина за регистрационное свидетельство; 7 778 тенге (2,8 МРП)- пошлина за государственный номер.