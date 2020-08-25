Трагедией обернулось восхождение в горы группы неподготовленных туристов в Туркестанской области.

На территории Сайрам-Угамского национального природного парка 23 августа группа из 5 человек совершила восхождение на ледник «Сайрамский», который находится на высоте 4236 м над уровнем моря. Из-за сложных погодных условий группа без определенного снаряжения решила спуститься вниз, но в какой-то момент совершили ошибку. Женщина 1981 года рождения по неосторожности подскользнулась и сорвалась в одну из многочисленных трещин на вершине горы. Попытки помочь ей не увенчались успехом. Она погибла на месте. На помощь были направлены спасатели. Подробности опасного восхождения и поисково-спасательных работ тела женщины, которые продолжаются третьи сутки выяснял Шакир Умаров.

На третьи сутки спасательной операции по поиску сорвавшейся вниз женщины в горах на территории Сайрам-Угамского национального природного парка был направлен вертолет ЧС. Пока на высоте 3700 метров над уровнем моря ведутся работы по извлечению тела женщины, внизу у подножья гор организован поисково-спасательный штаб из числа полицейских, лесников, врачей и спасателей.

Орынбасар Турытпаев, заместитель начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г. Шымкент: Из четверых — двоих спускают, один из них получил травму, получил обморожение.

Помимо погибшей женщины еще один из участников получил травмы. По сообщению спасателей, это муж погибшей. Он пытался самостоятельно помочь своей супруге и так же сорвался вниз. Пострадавшего после спуска с горы госпитализировали в районную больницу. По словам спасателей, поисковую работу они начали в неверном направлении и искали людей почти сутки, так как координаты были даны не верно. Кроме того, усугубило ситуацию и то, что при восхождении на ледник «Сайрамский» группа не предупредила спасателей и не сообщила о маршруте восхождения. Инструктор по альпинизму Ербол Оразалин считает, что любители допустили сразу несколько ошибок при восхождении на опасный пик.

Ербол Оразалин, инструктор по альпинизму: У группы элементарно должны быть кошки, которые одеваются на ноги по хождению по леднику открытому, и должна была быть веревка. Конечно нужен опытный инструктор или гид, как их сейчас называют. И тогда этой трагедии не произошло. То есть, к горам нужно относиться серьезно. Это дело интересное, ну и очень опасное.

Трудности поиска были вызваны не только особенностями рельефа, с отвесными скалами, ледниковыми отложениями, но и погодными условиями. Накануне в горах шел дождь и снег было очень скользко. Тело погибшей женщины спасатели обнаружили лишь только сегодня ближе к трем часам дня и извлекли тело женщины из снежной трещины.

Летчик вертолета: Сложность заключается в самой площадке, где случилось происшествие. Площадка находится на высоте в 3700 метров от уровня моря. Сложное ущелье, трудные подходы к нему Погодные условия тоже, ветер порывистый, облака низко. Тем не менее высадили десант спасателей….

К сожалению потерявшихся и погибших сограждан в горах с каждым годом все больше и больше. Но самое страшное, что удается найти заблудившихся не всегда. Так например в августе прошлого года трое казахстанских альпинистов начали поход на пик Победы 4 августа. 14 августа им удалось покорить пик, но в этот же день ухудшилась погода. Их палатки и снаряжения унесло ветром. Они выкопали снежную яму и укрылись в ней. Утром 15 августа они последний раз вышли на связь, сообщив о смерти одного из членов группы. На момент подачи сигнала альпинисты находились на высоте 6900 метров. Поиски альпинистов велись с 18 августа. Казахстанские военные совершили 14 облетов над пиком Победы, но безрезультатно. Ни визуальный осмотр, ни осмотр с использованием тепловизоров результатов не дали: никаких признаков живых людей или тел обнаружено так и не было.

Горы ошибок не прощают. В июне этого года в Туркестанской области подросток сорвался со скалы и разбился насмерть. Несчастный случай произошел в ущелье Бургулюк. Туда на отдых в сопровождении преподавателей приехали 22 школьника. После восхождения на вершину трое подростков не дожидаясь остальных, решили спуститься самостоятельно. Но заблудились. Для семнадцатилетнего парня шаг в темноту оказался роковым.