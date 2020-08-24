В городе Туркестан завершается перевод котельной, мощностью 40 Гкал с твердого топлива на природный газ.

Монтажные работы завершатся до 15 сентября, а пусконаладочные работы планируется закончить до 1 октября. По данным областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в регионе полным ходом идет подготовка к отопительному сезону 2020-2021 годов.

Кроме того, до начала отопительного сезона запланировано завершить расширение существующей котельной №2 мкр. Отырар, а также установить 5 локальных котельных для новых жилых массивов, расположенных в административно-деловом центре.

Вместе с тем, в соответствии с поручением акима области Умирзака Шукеева в городе среди населения ведется разъяснительная работа по переводу локальных котлов на природный газ (гостиницы, бани, социальные объекты и бюджетные организации).

Стоит отметить, в настоящее время по области насчитывается 35 котлов, из них 23 котла или (66%) уже готовы к текущему отопительному сезону, на остальных 12 котлах подготовительные работы продолжаются. Помимо этого, их 1522 многоэтажных домов в регионе — 586 подключены к системе централизованного теплоснабжения. На сегодняшний день около 80% жилых домов готовы к зиме.

Из 2623 бюджетных учреждений — 2214 полностью готовы к отопительному сезону. В первую очередь планируется обеспечить готовность социальных объектов области, а также своевременную транспортировку твердого и жидкого топлива без повышения цен.