Центральные котельные Туркестана полностью перейдут с твердого топлива на природный газ уже в этом году.

«Все отопительные котлы города Туркестан переведут на газовое отопление. Данные работы должны быть завершены до текущего отопительного сезона. Благодаря переводу центральных котельных с твердого топлива на природный газ, решиться экологическая проблема, ставшая главной проблемой нашего города», — сказал глава региона Умирзак Шукеев в ходе рабочего объезда по областному центру.

Кроме того, аким области ознакомился с благоустройством территории культурно-духовного центра города. В настоящее время здесь активно ведется строительство инженерной инфраструктуры, монтаж систем водоснабжения и канализации. Глава региона ознакомился с ходом работ, проводимых в в парках культуры и отдыха. На сегодняшний день здесь на 80 % завершены работы по монтажу систем инженерной инфраструктуры. Помимо этого, уложены тротуарные плитки, построены фонтаны.

Благоустраивается территория вокруг спортивного комплекса с бассейном, высаживаются деревья. Отметим, современный комплекс рассчитан на 1300 мест, а его площадь составляет 11 515 кв. метров.

Стоит отметить, что строительные работы в городе идут полным ходом не только за счет государственных средств, но и с участием иностранных инвесторов.