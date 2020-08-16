Новые рабочие места создаются в Туркестанской области в рамках «Дорожной карты занятости 2020».

Соискателей работой обеспечивают Центры занятости. Отметим, реализация госпрограммы находится на строгом контроле у руководства области. Кроме того, в рамках программы строится ряд крупных инфраструктурных объектов. В частности, в Сузакском районе реализуется 15 инфраструктурных проектов. В результате создано 83 новых рабочих мест, через центры занятости трудоустроено 45 человек.

Также по данным областного управления координации занятости и социальных программ в рамках 8 инфраструктурных проектов на 90,7% выполнены строительно-ремонтные работы. В районе активно ведутся работы по благоустройству населенных пунктов, в том числе социально-культурных зданий и объектов инфраструктуры. К примеру, на 4,2 км автомобильных дорог установлено 103 светильника, отремонтировано и заасфальтировано 1 км дорог.

Стоит отметить, при этом минимальная заработная плата занятых граждан составила 85 тыс. тенге. Кроме того, при реализации инфраструктурных проектов в рамках Дорожной карты подрядчики соблюдают все необходимые санитарно–эпидемиологические требования, работники обеспечены средствами индивидуальной безопасности.

Вместе с тем, по словам экспертов, запуск государственной программы «Дорожная карта занятости» является эффективной мерой по обеспечению занятости во время пандемии. Главная цель — недопущение безработицы и создание дополнительных рабочих мест.