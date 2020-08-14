Полицейские Туркестанской области изъяли у жителей г.Шымкент синтетические наркотики и более 2 кг марихуаны.

На автодороге Келте-Машат Тулькубасского района сотрудники подразделений Управления по противодействию наркопреступности и батальона патрульной полиции ДП Туркестанской области остановили и проверили автомашину «ВАЗ-21099».

При обыске в салоне автомашины оперативники изъяли полиэтиленовые пакеты с наркотическими веществами. А из багажника авто мешок с марихуаной.

Согласно заключению экспертов, в полиэтиленовых пакетах хранились синтетические наркотики общим весом около 1,5 грамма. А наркосодержащим растением оказалась «высушенная марихуана» весом более 2 кг.

При попытке сбыть синтетические наркотики в Сайрамском районе задержан еще один житель Шымкента. У него оперативники изъяли 4 пакетика с синтетическими наркотиками весом около 3 граммов.

Как отметил заместитель начальника ДП Туркестанской области подполковник полиции Курманбек Сахов, «в двух случаях мы изъяли синтетические наркотики «альфа пирролидино валерофенон ( или же альфаPVP). Это впервые в нашей практике. Этот вид наркотиков относится к категории синтетических, то есть добытых в лабораторных условиях, иначе говоря искусственным путем. Является достаточно опасным психостимулятором. На вид это кристаллы белого или розового цвета. Привыкание к наркотикам происходит очень быстро. Пагубно влияет на дыхательную и сердечную деятельность. А без специализированной помощи может привести к смерти. Хочу заметить, чтобы раскрыть наркопреступления, нам приходиться работать месяцами. Этот вид преступлений имеет латентный характер, то есть скрытый. На данный момент нами установлено, что наркотики завезли из Шымкента. Подозреваемыми по двум указанным фактам являются жители мегаполиса, один из которых ранее судимый. Мужчины взяты под стражу. В отношении одного из задержанных ведется досудебное расследование по ст.296 УК РК «незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта», а другой привлекается к уголовной ответственности по ст.297 УК РК «незаконные изготовление, переработка, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств».

Полицейские Туркестанской области в свою очередь предостерегают граждан от совершения преступлений, связанных с наркотиками, а также советуют отказаться от пагубных привычек, наносящих вред здоровью.