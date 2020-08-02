После ЧП на арсенале в городе Арысь военнослужащие Вооруженных Сил ежедневно ведут кропотливую работу по сбору и уничтожению фрагментов боеприпасов.

Ход работ держит на личном контроле глава оборонного ведомства. Рабочие поездки министра обороны в Арысский гарнизон носят регулярный характер.

Заслушав доклад старшего оперативной группы полковника Н.Конусова, глава военного ведомства совершил облет территории, ознакомился с порядком и условиями хранения боеприпасов, осмотрел инфраструктуру склада и техническую территорию. Он провел беседу с военнослужащими, дал конкретные указания инженерным подразделениям по утилизации фрагментов боеприпасов.

Нурлан Ермекбаев в очередной раз ознакомился с ходом подрывных работ по уничтожению взрывоопасных фрагментов на специально оборудованном полигоне.

Принимаемые меры позволили обеспечить необходимый уровень безопасности гражданского населения, проживающего в Арыси и его окрестностях. Основные работы ведутся на технической территории №1, и в 20 км зоне вокруг нее. Это уже 3-я сплошная очистка, целью которой является поиск любых подозрительных предметов.

Из-за высоких психологических и физических нагрузок, которые несут военные специалисты сводных отрядов, на постоянной основе проводится их ротация.

Заметно улучшились навыки военнослужащих, приобретен полезный боевой опыт. Военные наладили тесное взаимодействие со всеми органами власти в регионе, создали мобильные группы по выезду на место обнаружения, организовали медицинское обеспечение, медицинскую помощь могут оказать и местным жителям.

Для устранения последствий внутри технических территории войсковой части задействовано порядка 900 военнослужащих и 130 единиц специальной и военной техники, все меры безопасности соблюдены в полном объеме, осуществляется поиск и сортировка взрывоопасных и невзрывоопасных предметов.

Инфраструктура жилого городка военнослужащих полностью восстановлена.

Комплекс заблаговременно принятых мер позволил максимально снизить последствия происшествия, свидетельством тому являются экспертные заключения специалистов из России, США и Международного противоминного центра ООН.

По завершении проверки Министр обороны поблагодарил личный состав, дал высокую оценку деятельности сводного отряда, акцентировав внимание на продолжении работы всех привлекаемых служб и подразделений в сложных климатических и эпидемиологических условиях.