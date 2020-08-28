Прокуратура Каратауского района обратилась к жителям Шымкента.

Предупреждаем всех об участившихся случаях мошенничества, связанных с выдачей адресной социальной помощи, в частности пособий на детей, получение вне очереди квартир и участков.

За 7 месяцев 2020 года только в Каратауском районе зарегистрировано 304 фактов мошенничества, из которых 112 направлен в суд, а по 136 делам сроки расследования прерваны, как не раскрытые.

Всего привлечено к уголовной ответственности свыше 100 человек.

В основном мошенники действуют в сфере АСП и недвижимости, а жертвами являются в основном молодые матери, работники образовательных и лечебных заведений.

Также их можно встретить в ЦОНах и других государственных учреждениях, в лице так называемых посредников, которые предлагают свои преступные услуги путем подделки документов.

Недавно в Каратауском районном суде состоялся обвинительный приговор в отношении женщины, которая обманным путем получила от 51 человека деньги якобы за выдачу через знакомых в ЦОНе пособий на детей.

По всем фактам мошенничества гражданам причинен ущерб на сумму свыше 105 млн тенге.

Процедура получения пособий от государства прозрачна и в то же время надежно защищена от посягательств недобросовестных лиц. Государственная помощь для нуждающихся, а не мошенников!