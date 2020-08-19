Информация об отравлении воды, заселении врачей-вирусологов в специальные гостиницы, подготовке специального протокола по лечению и массовому приему в больницы и реанимации детей не соответствует действительности, передает Otyrar.KZ.

«Информация, распространяемая посредством социальных сетей, мессенджеров, в которой говорится об отравлении воды, заселении врачей-вирусологов в специальные гостиницы и подготовке специального протокола по лечению и массовому приему в больницы и реанимации детей, не соответствует действительности!

Призываем граждан не вестись на подобные провокации и читать информацию, которая публикуется на официальных страницах государственных органов.

Министерство здравоохранения максимально оперативно информирует граждан обо всех принятых решениях, в том числе, новых постановлениях главного санитарного врача и изменениях в протоколах лечения больных коронавирусной инфекцией. Вся эта информация находится в открытом доступе»- говорится в сообщении.