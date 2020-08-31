Полицейские Туркестанской области привлекли продавца за продажу алкоголя покупателю, не достигшему 21-летия.

Согласно постановления главного санитарного врача Туркестанской области полицейские Созакского РОП продолжают проведение рейдовых и профилактических мероприятий по выявлению нарушений карантинного режима, в ходе которых зарегистрировали ряд правонарушений.

К примеру, в одном из магазинов п. Шолаккорган стражи порядка выявили факт продажи 3 бутылок пива молодому человеку, не достигшему 21-летнего возраста. В отношении продавца полицейские составили административный протокол по ст. 200 КоАП РК «Нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции» и направили материал в суд для принятия решения.

Кроме того, с 20 июля текущего года сотрудники полиции Созакского района зарегистрировали 177 правонарушений по статье 364 КоАП РК «Нарушение правил общего водопользования» и 142 факта по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов».