Сотрудниками Центра оперативного управления Департамента полиции г.Шымкент за сутки через видеокамеры выявлено 125 административных правонарушений.

Камеры видеонаблюдения оказывают большую помощь в профилактике правонарушений. Информация, записанная на видеокамеры, хранится в течение месяца. Эти устройства могут поворачиваться на 360 градусов и играют большую роль в раскрываемости преступлений по «горячим следам».

Стоит отметить, что за 7 месяцев 2020 года с помощью камер наружного видеонаблюдения раскрыто 138 преступлений. Из них грабежи – 3, хулиганство – 15, угон автотранспорта–6, кражи – 73, другие преступления – 41.

Установлено 26507 административных правонарушений. Из них 502 — выброс мусора в общественных местах, 640- нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, 706 – попрошайничество в общественных местах, 19972 – нарушений правил дорожного движения, 4687- других административных правонарушений.

По выявленным нарушениям составлены административные протоколы и направлены в адрес правонарушителя.

На территории города Шымкент камеры наружного видеонаблюдения Центра оперативного управления обеспечивают дорожную и общественную безопасность.