В рамках соответствия международным стандартам на базе станции скорой медицинской помощи города Шымкента создан Call-центр.

С деятельностью центра в ходе рабочего визита в Шымкент ознакомились депутаты Сената Парламента РК Нурлан Бекназаров, Айгуль Капбарова, вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

Диспетчеры центра принимают все звонки горожан, поступающих по единому номеру 103 скорой медицинской помощи и посредством единой автоматизированной системы отслеживают каждый вызов. В настоящее время количество ответственных лиц, принимающих вызовы, увеличилось вдвое. В итоге горожане смогут дозвониться до служб скорой помощи в считанные секунды, сообщает пресс-служба акима города Шымкент

Для управления вызовами в центре используют линию непрерывной связи PRI-канала, систему спутникового контроля (GPS) и технологию мобильного интернета. Данная объединенная система позволяют операторам в течении 10 секунд перенаправить вызовы дежурным бригадам.

Посредством информационной системы в режиме автоматизированного контроля можно отслеживать информации, касающихся поиска адреса по карте города Шымкент, откуда поступил вызов, времени ожидания, скорости передвижения дежурной бригады. В целях контроля за работой дежурных бригад, каждому сотруднику из 100 бригад скорой медицинской помощи города, выданы персональные планшеты.

Стоит отметить, акимат города Шымкент совместно с турецкой компанией «Мейдей Казахстан» заключили меморандум двустороннего сотрудничества в рамках реализации проекта по модернизации службы скорой помощи. В рамках достигнутых договоренностей, на первом этапе в автопарк станции скорой помощи города Шымкента поступило 100 карет скорой помощи. На втором этапе сотрудничества модернизирован Call-центр станции скорой помо