Сегодня В Шымкенте на пустыре было обнаружено мертвое тело человека.

Об этом в полицию сообщил житель города, который случайно увидел висевшего на дереве мужчину. На вид ему 35 лет, азиатского типа внешности.

Обнаружен труп на пустыре, недалеко от известного магазина популярной торговой сети по проспекту Тауке хана.

Полицейские Енбекшинского района проводят расследование и устанавливают хронологию трагического происшествия. Пока стражи порядка не дают комментарии по поводу случившегося.

По словам очевидцев, ветка дерева, на которой висел мужчина, обломилась.