В Шымкенте в преддверии 25-летия Конституции Республики Казахстан сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс.

Многоэтажный жилой дом, построенный в рамках программы «Нұрлы жер», состоит из двух пятиэтажных жилых домов. Общее количество квартир — 80.

Приняв участие в церемонии открытия жилого комплекса аким города Мурат Айтенов пожелал новоселам семейного благополучия и процветания, а также поздравил жителей города с Днем Конституции.

«Жилищное строительство в Шымкенте ежегодно набирает обороты. В частности, в прошлом году по программе «Нұрлы жер» в Шымкенте сданы в эксплуатацию 298 тыс. квадратных метров жилья. В текущем году сдадут в эксплуатацию 104 дома, благодаря этому 5800 семей получат новые квартиры», — сказал аким города.

Жилой комплекс расположен в микрорайоне «Нуртас». Он возведён из керамического кирпича. В основе отделки фасадов домов использован травертин. Это в свою очередь придаёт жилому комплексу классический вид. Строительство объекта осуществлялось под контролем дочерней организации АО «НУХ» Байтерек» – Фондом гарантирования жилищного строительства.

В период строительства данного объекта работой были обеспечены около 200 человек.