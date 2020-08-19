В Шымкенте три человека пострадали в серьезном ДТП с участием машины скорой помощи, передает Otyrar.KZ.
Авария произошла около двух часов ночи 19 августа на пересечении улиц Толстого и Орынбаева (бывшая Гоголя).
Реанимобиль возвращался на станцию по главной дороге. В нем был водитель и фельдшер.
В этот момент в бок «скорой» врезался серебристый BMW. В момент аварии в нем находился только водитель.
Удар оказался такой силы, что машина скорой помощи опрокинулась на бок.
Серьезные травмы получил фельдшер, его госпитализировали.
В ДТП пострадали и оба водителя.
На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции и медики. Пришлось вызывать и специалистов Департамента по ЧС.
После столкновения легковушка врезалась в газопровод.
Бахтияр Ташпулатов