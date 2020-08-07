Мурал, посвященный врачам, который символизирует их битву с коронавирусом, появился в Туркестане, передает Otyrar.KZ.

Объект монументальной живописи украсил фасад одной из многоэтажек города.

«В основе лежит идея врача, как храброго героя, который не смотря на внутреннее смятение, которое изображено, как лоскуты его одежды, надевает свою спецодежду для того, чтобы спасать жизни.

Голуби как птицы мира, так и врачи, словно голуби несут на своих крыльях надежду на жизнь.

Наша маленькая поддержка медиков, которые боролись за жизнь народа, не смотря ни на что», — так рассказала о своем видении автор проекта.

Автор граффити Анелия Кудайкулова. Ее поддержал акимат Туркестана.