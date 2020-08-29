В духовной столице Казахстана появилось еще одна достопримечательность передает корреспондент Otyrar.kz

На проспекте Бекзата Саттраханова – соорудили искусственный пруд и украсили его лилиями рода Нимфеи. Местные жители уже успели облюбовать место и сделать сотни фотографий для социальных сетей.

«Прелесть просто, кто мог подумать, что в Туркестане будут такие места? Когда я переезжала с мужем из Астаны в Туркестан, была категорически против. Пустыня, ветер и жара,- думала я. А теперь даже уезжать не хочу. Очень красиво тут, а еще такой пруд, вечером прохладно и красиво»,- говорит Ляззат Атабекова.

В акимате Туркестана сообщили, что привезли рассаду из Бельгии. На каждое из 636 растений выделили по одному квадратному метру. А когда холода наступят, цветы перенесут во временное хранилище.

Посмотреть на кувшинки и сделать памятное селфи можно на проспекте Бекзата Саттарханова.