Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области получили сообщение о том, что в Отырарском районе возле реки Сырдарья на территории одного гектара земли обнаружен посев наркосодержащего растения.

Стражи порядка незамедлительно выехали на место происшествия для проверки полученной информации.

При обыске оперативники обнаружили и изъяли 5 тысяч кустов наркосодержащего растения. Согласно экспертизе, изъятые в качестве вещественных доказательств, кусты, оказались наркосодержащим растением конопля. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых, причастных к незаконному посеву и выращиванию конопли. Один из них оказался ранее судимый житель г. Туркестан, а другой гражданином РФ.

Кроме того, в ходе расследования полицейские задержали основного организатора посева наркотиков, который руководил подозреваемыми и создал все условия для выращивания конопли.

Как выяснилось, им оказался житель г. Туркестан, ранее судимый за аналогичное преступление. Подозреваемые взяты под стражу.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Следствием выясняется с какой целью подозреваемые занимались незаконным культивированием запрещенных к выращиванию наркосодержащих растений.

Полицейские ДП Туркестанской области в свою очередь продолжают оперативно-розыскные и профилактические мероприятия по предупреждению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Только с начала текущего года стражами порядка по статье 300 УК РК, т.е. незаконное культивирование запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений, выявлено 68 фактов, из которых по 47 уголовные дела направлены в суд.