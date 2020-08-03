За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1069 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 499 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 221 / 87

город Алматы — 207 / 94

город Шымкент — 31 / 24

Акмолинская область — 57 / 33

Алматинская область — 33 / 22

Атырауская область — 30 / 28

Восточно-Казахстанская область — 102 / 34

Жамбылская область — 48 / 32

Западно-Казахстанская область — 69 / 42

Карагандинская область — 88 / 25

Костанайская область — 58 / 35

Кызылординская область — 7 / 5

Мангистауская область — 12 / 1

Павлодарская область — 30 / 8

Северо-Казахстанская область — 55 / 11

Туркестанская область — 21 / 18

Всего в стране выявлено 92 662 заболевших.