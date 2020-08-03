За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1069 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 499 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 221 / 87
город Алматы — 207 / 94
город Шымкент — 31 / 24
Акмолинская область — 57 / 33
Алматинская область — 33 / 22
Атырауская область — 30 / 28
Восточно-Казахстанская область — 102 / 34
Жамбылская область — 48 / 32
Западно-Казахстанская область — 69 / 42
Карагандинская область — 88 / 25
Костанайская область — 58 / 35
Кызылординская область — 7 / 5
Мангистауская область — 12 / 1
Павлодарская область — 30 / 8
Северо-Казахстанская область — 55 / 11
Туркестанская область — 21 / 18
Всего в стране выявлено 92 662 заболевших.