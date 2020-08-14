Об этом сообщил аким города Шымкент Мурат Айтенов во время онлайн-приема граждан.

В ходе онлайн-приема житель города Акпан Жумадилла затронул вопрос инфраструктуры и интернета в микрорайоне Актас-2, сообщает Пресс-служба акима Шымкента.

«В акимат района нами было подано заявление по вопросам проведения системы водоснабжения, а также природного газа в микрорайон Актас-2. Однако, наш вопрос до сих пор остается нерешенным. Также нам хочется, чтобы к новому учебному году решили вопрос с интернетом», — сказал А.Жумадилла.

Мурат Айтенов сообщил, что на сегодняшний день для данного микрорайона разрабатывается проектно-сметная документация на проведение системы водоснабжения.

«Разработан проект строительства сети газоснабжения, в июне были начаты работы. По результатам экспертизы из бюджета будут выделены средства и проведены работы по прокладке газопроводов. Что касается интернета, то в городе ведутся работы по установке станций связи в 43 точках. В том числе, будет установлено и в микрорайоне Актас-2», — отметил аким.

Кроме того, в ходе онлайн-приема аким города взял на личный контроль вопрос Улболган Мелдебаевой, которая заявила, что ее земельный участок был незаконно передан другим людям.

Мурат Дуйсенбекович сообщил, что акиматом было направлено письмо в комитет по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства РК для проведения соответствующей проверки по заявлению жительницы. Также он отметил, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

В ходе онлайн-приема граждан акимом города были заслушаны обращения жителей, касающиеся вопросов строительства дорог, очереди на получение жилья.

Мурат Айтенов поручил руководителям управлений принять соответствующие меры в рамках закона и предоставить оптимальные ответы на вопросы граждан.