В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемого в краже холодильника.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Толебийского РОП задержали местного жителя, подозреваемого в краже холодильника в одном из кафе г. Ленгер. Им оказался житель Толебийского района, которого стражи порядка доставили в отдел полиции.

Следствием установлено, что подозреваемый приехал на такси в кафе, куда он затем проник через задний двор. После чего, уговорив водителя и случайного прохожего помочь ему, похитил из кафе холодильник стоимостью 120 тысяч тенге. Краденное имущество молодой человек погрузил в такси и отвез к дому родственника, которому продал за 20 тысяч тенге. Деньги подозреваемый потратил на свои нужды. Похитителя холодильника оперативники Толебийского РОП задержали в течение суток по «горячим следам».

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «кража». Подозреваемый находится под подпиской. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.