Шымкентца осудили за то, что он продавал суррогатный алкоголь.

В городском суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении жителя города Шымкента. Мужчина организовал подпольный цех по розливу алкогольной продукции, занимался незаконной предпринимательской деятельностью и продавал суррогат.

Во время осмотра на складе обнаружили 3000 литров спирта, 7800 литров спиртосодержащей жидкости, 19 050 бутылок алкогольной продукции, 295 561 штука учетно-контрольных марок, оборудование для розлива продукции, различная тара используемые в незаконной предпринимательской деятельности.

Решением Енбекшинского районного суда, житель города Шымкент признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.214 ч.1 и ст.233 ч.2 УК РК и наложен штраф с конфискацией изъятых предметов.

Указанные вещественные доказательства обращены в доход государства.

Анастасия Новикова