Одна из достопримечательностей города Шымкент — дендрологический парк имени А. Аскарова.

С 5 августа текущего года парк вновь распахнул свои двери для жителей мегаполиса. Дендропарк работает ежедневно с 9:00 до 19.00 часов с соблюдением установленных требований карантина. В этом году парк посетили 128 170 отдыхающих, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Дендропарк — это особо охраняемая природная территория местного значения.

Установленный законодательством размер платы за использование особо охраняемой природной территории, составляет 0,01 МРП. Стоимость билета в парк на сегодняшний день составляет 27.78 тенге. Это самая низкая цена по сравнению с другими центрами, находящимися в государственной собственности. Средства, поступившие от посетителей, перечисляются в бюджет города.

Стоит отметить, что для ветеранов и граждан, вышедших на пенсию с государственной службы, предусмотрена специальная абонентская карта для утреннего посещения на месяц.

Кроме того, жители города могут посещать дендропарк с собственным скейтбордом или велосипедом. В парке ежедневно проводится полив, уборка, уход за газонами.