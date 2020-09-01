Полицейские Туркестанской области вернули алматинцу лошадь, похищенную полтора года назад.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Созакского РОП задержали скотокрада, находившегося в розыске с весны прошлого года за кражу лошади у жителя г. Алматы.

В апреле 2019 года потерпевший обратился с заявлением в Созакский РОП о том, что с местного пастбища у него похитили лошадь стоимостью полмиллиона тенге. Также потерпевший сообщил, что возможно к краже лошади мог быть причастен пастух, нанятый им для выпаса скота.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража» и приступили к розыску подозреваемых лиц и похищенной скотины. Стражи порядка прочесали все близлежащие пастбища, скотные рынки, проверили автомашины, перевозящие скот.

Однако они не дали результатов и полицейские объявили подозреваемого в розыск. В результате принятых мер в августе текущего года полицейским Созакского РОП удалось выйти на след и задержать барымтача. Задержанным оказался житель Жамбылской области, работавший у потерпевшего пастухом, которого доставили в отдел полиции.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «кража». Подозреваемый находится под подпиской. Изъятая в качестве вещественных доказательств лошадь возвращена законному владелицу.

Полицейские Туркестанской области в свою очередь, рекомендуют владельцам домашнего скота быть бдительными и не оставлять свое имущество без присмотра. Свой скот необходимо таврировать и бирковать, а для его выпаса нанять надёжных пастухов и не доверять малознакомым лицам. В случае кражи или пропажи домашнего скота следует незамедлительно обращаться в полицию по телефону 102 , не теряя времени на самостоятельные поиски.