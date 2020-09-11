Зарабатывать деньги или помогать детям с учебой?

Эта дилемма остро стоит у родителей нынешних школьников. Дистанционка диктует свои правила, зачастую, непонятые для детей.

Вникнуть в школьную программу, когда занятия проводятся онлайн по видеосвязи или даже без участия учителя, сложно, да и интернет не у всех есть. Именно поэтому многие родители вынуждены уходить с работы, брать отпуска без содержания, чтобы помогать детям не скатиться до двоек. В правительстве ответили — большой проблемы в этом не видят.

«Родители, которые хотят работать, могут спокойно идти на работу. Дети могут учиться в дежурных классах. Что касается родителей, которые вынуждены сегодня сидеть дома, на дистанционном формате обучения, фактически вся возможная поддержка от государства оказана. Это те же самые 42500 тенге. По вопросу, который вы сегодня подняли, государство насколько возможно принимает все необходимые меры», — рассказал заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов

Сейчас дистанционное обучение в стране проходят больше 2,5 миллионов школьников. Всего 800 тысяч учеников приходят в школу и занимаются в режиме оффлайн. Учиться так казахстанские дети будут всю первую четверть. Кроме того, в школьную программу вновь ввели оценки. По словам Аймагамбетова, мера эта временная.

«В среднем ежедневно проходит около 2 миллионов уроков, 70-80 миллионов раз просматриваются уроки по образовательным онлайн-платформам. Это большой показатель. В пятницу одновременно в платформу вошли около 12 миллионов уникальных пользователей. Ежедневно только на примере ресурса Kundelik.kz выставляют около 700 тысяч оценок и порядка 1 миллиона заданий. Это показатель большой работы. Неправильно говорить, что уроки не проводятся, проблемы есть, но мы ежедневно пытаемся решить их», — рассказал Асхат Аймагамбетов министр образования и науки РК

В правительстве уверяют, они бы и сами рады отправить детей в школы, вот только это может привести к ухудшению эпид-ситуации в стране. С начала пандемии почти 2,5 тысячи казахстанских детей заболели COVID-19. При том, если дети переносят заболевание относительно легко, взрослым победить вирус сложнее.

Сложности с обучением и у студентов. Около трех тысяч казахстанцев, которые обучались за границей, были вынуждены перевестись в отечественные ВУЗы. Все потому, что некоторые иностранные учебные заведения не смогли предложить своим студентам платформы для продолжения обучения на «дистанционке». Тем временем, в министерстве иностранных дел России пытаются решить вопрос, но окончательный ответ за минобразованием соседней страны.

НКонкретные сроки, которые позволят студентам всех стран, включая Казахстан, въехать в Россию , будут определены в ближайшее время. Мы хотим, чтобы наши соседи были среди первых, кто к нам приедет на учебу. Замысел такой, чтобы рассредоточить приезд понедельно на определенное количество студентов. Я надеюсь, что в течение месяца этот вопрос будет закрыт», — рассказал Сергей Лавров министр иностранных дел РФ

Здоровье обучающихся важнее, чем учеба, это понимают все. Вот только большинство родителей и педагогов сходятся во мнении, если дистанционку для школьников и студентов продлят, наша страна может получить поколение с ощутимым пробелом в знаниях.

Анастасия Новикова