Ну наконец-то лед тронулся. Хоть какое-то движение началось по теме вкладов казахстанцев на счетах Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

2 сентября стало известно, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев поддержал идею о досрочном использовании пенсионных накоплений. Что это значит, давайте разбираться.

В первую очередь это значит, что работающим казахстанцам могут разрешить использовать пенсионные накопления раньше срока, то есть до выхода на пенсию. Это здорово!

Ведь как у нас сейчас происходит? Денежки вроде бы копятся и даже типа инвестиционный доход набегает, но пока человек работающий выйдет на пенсию, что останется от его вклада? Я не буду произносить вслух это слово… Инфляция ежемесячно пожирает немалую часть вкладов. Увы, это так. Вы это сами можете ощущать по тому, как с «завидным постоянством» дорожают продукты питания.

Предлагаю вспомнить, каким был курс тенге к доллару в ноябре 1993 года. Напомню, 15 ноября 1993 года в Казахстане была введена в обращение национальная валюта – тенге. В первый день своего существования за доллар давали 4,5 тенге! К великому сожалению, дешевел наш тенге очень быстро – в декабре того же 1993 года за доллар давали уже 5,82 тенге. Прошло 27 лет и какой у нас теперь курс? За один американский доллар сегодня мы выкладываем уже 420 тенге! Больше в СТО РАЗ! Пенсионные отчисления мы стали производить с 1998 года. Сопоставьте курс тенге к доллару того времени к курсу сегодняшнему и получите ответ на вопрос: надо ли держать столько лет (десятки лет!) деньги на вкладах в ЕНПФ?! Тем более, что жизнь показала, что этими нашими кровно заработанными деньгами распоряжались очень бездарно. По большому счету народ не доверяет нашей пенсионной системе. Поэтому лучше хотя бы часть их использовать сейчас, пока не поздно, пока вклады совсем уж не обесценились и не превратились в труху.

А, может быть, надо требовать, чтобы провели индексацию вкладов? Это было бы справедливо. Вспомните еще один год – 2015. Как тогда скаканул доллар? И разве в этом мы виноваты?! Ведь кто-то знал об этом заранее и нагрел на этом не только руки, но и другие части тела. Как вы думаете? Отдельная тема – наши мизерные оклады – и в то время, и в нынешнее, прости господи, коронавирусное.

Куда, на какие цели нам позволят использовать свои пенсионные накопления?

Казахстанцам могут разрешить использовать пенсионные накопления на приобретение жилья, земельного участка, улучшение жилищных условий, ими можно будет оплачивать учебу, лечение – свое, супругов или близких родственников.

Да, уже сказано, что жилье можно приобрести не только новое, но и на вторичном рынке, рефинансировать или погасить ипотечные займы. Не обошлось и без одного «но». Жилье, приобретенное с использованием пенсионных накоплений, может быть реализовано только по истечении пяти лет…

Когда это станет возможным? Не ранее 2021 года! Пока у нас с вами есть время подумать самим, с нашими близкими над «направлениями» будущих вложений. Пока правительство страны по поручению Токаева займется детальной проработкой этого вопроса.

Вот дословно слова президента: «Правительству совместно с Нацбанком следует провести серьезную работу по повышению эффективности пенсионной системы. Поручаю правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования».

На 8 странице РАБАТа вы прочтете подробные разъяснения по этой теме. Их дал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

Очень рекомендую уяснить для себя новый для нас термин – «порог достаточности».

Любопытно, что уже подсчитано, сколько казахстанцев смогут воспользоваться досрочным снятием части своих пенсионных накоплений – всего-то чуть более 721 тысячи человек. Маловато для страны с более чем 18 миллионным населением. Как вы думаете, почему? Да потому, что мы НИЩИЕ! Знаю одного главу почтенного семейства, он живет в Кентау. В 58 лет этот законопослушный гражданин имеет на счету в ЕНПФ всего 3,8 миллиона тенге. Он очень хотел бы улучшить свои жилищные условия или же помочь с приобретением квартиры дочерям, но, увы, у него не все в порядке с «порогом достаточности»! Ни месяца пропуска в трудовом стаже, разве что – был на больничном – подорвал здоровье на производстве. А за душой… Да, ему еще пять лет горбатиться, чтобы понять окончательно, как мало он накопил за свою жизнь. Там – в правительстве и Нацбанке – думают ли про таких – «порого недостаточных»?! Почему у нас в стране больше внимания тем, кто малообеспечен, многодетен? Тем, кто «в шоколаде» и без того хорошо. А тем, кто посередине – которых большинство и у которых средние или низкие оклады, но они работают, не ропшут… Кто о них подумает, поможет, поддержит?! Им тоже хочется жить в нормальных квартирах сейчас, а не в светлом будущем, быть здоровыми сейчас, а не когда страна войдет в тридцатку, пятидесятку высокоразвитых стран мира. Помогите им сейчас, иначе входить в это будущее, возможно, будет не с кем.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА