Велосипедиста сбили насмерть на пешеходном переходе в Шымкенте.

Трагедия произошла на Темирлановском шоссе примерно в час ночи.

Лежащий на обочине искореженный велосипед и дыра в лобовом стекле БМВ — последствия ночной трагедии. Удар был настолько сильным, что мужчина отлетел на несколько десятков метров от машины. Он скончался до приезда скорой помощи.

Едва услышав звуки сирены, живущие по соседству с местом аварии люди, выбежали на улицу. Говорят, каждый раз когда на «зебре» останавливается скорая, у них замирает сердце. Страх и ужас наводит мысль о том, что под колёсами очередного лихача могут оказаться их родные и близкие.

Свидетельницей жуткой аварии этой ночью стала Назерке Дутбай. Девушка говорит: машина снесла велосипедиста во время ночных заездов. Погонять на этом шоссе решили три лихача. Один из них не справился с управлением.

«Водитель, который сбил человека, сорвал номера с машины. Потом он сел в другой автомобиль, с которым гонку устроил и сбежал», — рассказала Назерке ДУТБАЙ, очевидец.

На этом пешеходе люди часто попадают под колеса, говорят местные жители. Большинство водителей игнорируют знаки, не сбавляют скорость, не пропускают людей. Сына Бауыржана Алишева неделю назад на этом самом пешеходном переходе сбила машина. Мальчик до сих пор в больнице.

«15 числа этого месяца вот на этом пешеходе сбили моего сына-первоклассника. Рядом была моя старшая дочь. В тот момент, когда переходили дорогу, тут гонку устроили две машины. Одна из них ушла от столкновения с автомобилем и сбила моего ребенка. Мой сын сейчас в больнице», — говорит Бауыржан АЛИШЕВ, житель г.Шымкента

Жители ближайших домов говорят — они не раз обращались в районный акимат с просьбой установить здесь светофор или камеру «Сергек». Возможно, тогда трагедий можно было избежать.

Лихача сбежавшего с места преступления разыскивает полиция, его личность уже установлена. За смертельный наезд виновнику грозит до 5 лет тюрьмы. Ответственность лихача ждет и за то, что он покинул место аварии.

Анастасия Новикова