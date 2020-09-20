Полицейские Туркестана привлекли к ответственности мужчину за совершение мелкого хулиганства, передает Polisia.kz.

В УП города Туркестан обратился частный предприниматель о том, что неизвестный бросил несколько кусков арматуры в окна арендуемого им помещения и скрылся. Тем самым разбил стекла, нанеся материальный ущерб потерпевшему на сумму 80 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали по статье 434 КоАП РК “мелкое хулиганство”.

Полицейские провели все необходимые мероприятия по задержанию правонарушителя. В результате полицейские установили подозреваемого, жителя областного центра. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 434 части 1 КоАП РК “мелкое хулиганство”.

Собранные материалы административного дела направлены в суд для принятия законного решения.

Полицейские Туркестанской области, в свою очередь, предупреждают, что за причинение вреда чужому имуществу и совершение хулиганских действий предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.