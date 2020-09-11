В компании Evrika определили победителей акции «Летний Драйв», в рамках которой разыграли более 250 единиц бытовой техники и суперприз — три новеньких автомобиля Hyundai Tucson.

Для того, чтобы принять участие в акции нужно было сделать покупку на сумму выше 50 тысяч тенге, в акции приняли участие больше 30-ти тысяч покупателей компании Evrika по всему Казахстану.

Победителей акции «Летний Драйв» определили в Шымкенте! Карантин диктует свои правила. Именно поэтому представители компании Evrika, лидера на рынке потребительской техники и электроники в южном регионе, провели розыгрыш онлайн, с помощью метода генерации случайных чисел. О том, что им достались автомобили — три престижных Hyundai Tucson, счастливчики узнали от известного в стране актера Мусилима Тауекела, который позвонил им с места проведения розыгрыша. Трансляция розыгрыша велась в прямом эфире на Инстаграм странице и на Youtube канале компании.

А уже сегодня победители со всего Казахстана приехали в Шымкент, чтобы забрать ключи от своих новеньких авто.

Баянсулу Кудайберген — постоянная покупательница магазина «Эврика». Женщина говорит — покупает здесь все — от бытовой техники до кухонной утвари. Когда решила принять участие в акции, признается Баянсулу, она даже не ожидала что выиграет главный приз.

«В туркестанской филиале магазина «Эврика» я себе домой купила холодильник, кондиционер и музыкальный центр. Я всегда выбираю именно этот магазин, потому что здесь и цены доступные, и товар качественный, а главное сервис хороший, все здесь покупаю вплоть до сковородок. И вот, мне позвонили 5 сентября, и сказали что мне досталась машина. Я честно не ожидала, и очень обрадовалась! Я эти ключи от машине подарю своей маме, она очень давно хотела себе машину!», — рассказала Баянсулу Кудайберген, победительница акции «Летний Драйв».

Компания Evrika уже не в первый раз проводит подобную акции. Для того, чтобы стать участником акции «Летнего Драйва» клиентам нужно было совершить покупку стоимостью от 50 000 тенге в одном из 23 магазинов компании Evrika по всему Казахстану или же купить товар в интернет-магазине. В акции приняли участие более 30 тысяч покупателей с разных уголков страны.

«Сегодня, по итогам акции «Летний Драйв» мы с большим удовольствием вручили ключи от новых автомобилей трем нашим клиентам. Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией, наши клиенты оставались с нами и мы решили выразить им нашу благодарность, Помимо трех автомобилей подарили еще 250 единиц бытовой техники. Акция «Летний Драйв» длилась 2,5 месяца, а итоги мы символично решили подвести в сентябре, когда компания отмечает свое 20-летие», — рассказал Геннадий Гуденко, директор розничной сети ТОО «Компания Эврика»

Компания Evrika является ведущей сетью на рынке потребительской электроники южного региона. В магазинах компании представлен большой ассортимент, насчитывающий более 7 000 наименований товаров известных мировых брендов — это бытовая техника, электроника, товары для дома, кондиционеры и газовые колонки.