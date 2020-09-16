В Шымкент привезли первую партию компьютеров и их комплектующих для школьников, которым она необходима для дистанционного обучения.

В Шымкенте 80 тысяч таких нуждающихся детей, причем список каждый день увеличивается.

«Мы частично уже решили проблему с обеспечением компьютерами. 30 тысяч детей, а это порядка 20-ти тысяч семей получили компьютеры, которые были у нас в распоряжении в школах города. Но 50 тысяч детей еще нуждаются в технике. Сегодня поступила первая партия новых компьютеров, завтра будет еще одна. До 20 сентября мы планируем получить все компьютеры, в которых нуждаются наши дети», — рассказала Жанат ТАЖИЕВА руководитель управления образования г.Шымкента.

А дальше компьютеры в полной комплектации — с процессором, монитором, клавиатурой, наушниками, мышкой и веб-камерой раздадут нуждающимся семьям. Вот только, говорят специалисты, раздать их не самое тяжелое, куда сложнее объяснить родителям, что компьютеры придется вернуть в целости и сохранности. Для этого каждой единице техники присвоят свой идентификационный номер.

«Каждый компьютер будет нумероваться и раздаваться детям в порядке очередности. Каждый компьютер — это государственная собственность, эти компьютеры предоставляются во временное пользование. Это гражданский правовой порядок, где будут в соответствии с требованиями, приниматься меры по возврату этого имущества», — рассказал Нариман Касымбеков, руководитель управления департамента антикоррупционной службы по г.Шымкенту.

Первые тревожные звоночки за сохранность государственного имущества прозвенели в Алматы. Там, родители, получившие в распоряжении компьютеры для детей, решили выставить их на продажу. На сайтах объявлений появилось несколько подобных публикаций. В школах, где выдают компьютеры для «дистанционки», уверяют — не то что процессор с монитором, но даже каждая компьютерная мышь у них под запись. В единой базе записывают данные родителя вплоть до его ИИН.

«У нас есть база, куда мы вносим каждого родителя. Списки формируются по классам, то есть можно увидеть в каком классе скольким детям дали компьютеры. Сейчас вот к нам пришла первая партия, мы ее постепенно будем выдавать нуждающимся школьникам. Перед тем как выдать технику, мы проверяем действительно ли семья нуждающаяся», — рассказала Айгуль КАПБАРОВА, директор школы №87.

Полный комплект электроники для школьника обошелся государству в 155 тысяч тенге. Жителей города предупреждают, приобретать компьютеры с рук теперь нужно с осторожностью и обращать внимание, нет ли на них идентификационных номеров — в случае, если купленная техника окажется государственной, то ее с обязательном порядке изымут.

Анастасия Новикова