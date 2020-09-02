Необычный театр расположится в комплексе «Керуен».

Журналисту издания Elitar.kz удалось пробраться в комплекс, который, по заверениям чиновников, станет одним из самых посещаемых мест для гостей и туристов.

Проект реализует турецкая компания «Sembol construction». В целом городок «Караван-сарай» будет напоминать о восточных сказках, в которых описываются остановки караванов, шедших по Великому Шёлковому пути.

Как только проект будет завершен, турист, приехавший в Туркестан, с удовольствием останется в нем на несколько дней. На территории городка будут отели разного уровня – от демократичных до дорогих; кафе, рестораны и два театра. Первый будет оборудован новейшими технологиями с эффектом полного погружения в транслируемую картину. В нем зрителям будут предоставлены фильмы о Шелковом пути, Туркестане и о Кожа-Ахмете Ясави.

«Это будет проект театра на воздухе, в режиме онлайн зрители с помощью специального оборудования смогут не просто сидеть на креслах, они смогут в невесомости смотреть представление, соответственно погружаясь полностью в историю. Такого в Казахстане нет, я могу поспорить даже в странах СНГ нет, а в Туркестане будет», — сказал Омар -Турк Аспандияр-оглы.

Второй театр будет сезонным. Это будет шоу на воде. Задолго до пандемии планировалось, что для постановки шоу будет привлечен всемирно известный итальянский театральный режиссер Франко Драгоне. Он известен своими работами для Cirque du Soleil и шоу Селин Дион. Так или иначе — приглашение все еще в силе, — рассказали в акимате.

К слову, преображение города будет на самом деле кардинальным, при этом областной центр сохранит всю историю. Все объекты будут строиться так, чтобы нести в себе историю Туркестана, переходящую в современный Казахстан.

«Работы очень много. Мы уверены, после пандемии мы сможем принимать гостей со всего мира, и нам есть что показать и рассказать, а самое главное, мы можем создать все условия не только для туристов, но и для инвесторов со всего мира. А заинтересованных в нашем городе очень много», — рассказал Рашид Аюпов, аким г. Туркестана.

Сами жители рассказывают, что таких преображений не ожидали. Мало кто надеялся что город станет таким красивым и удобным. Многие опасались что строительство начнется, а вот завершения придется ждать несколько лет.

«Я лично думала, что все будет долго и муторно. Но на деле оказалось все более чем успешно. Мы наш город уже не узнаем, столько всего нового, но надеемся все доведут до ума и сделают все так, чтобы не переделывать более», — сказала Айжан Айтмаганбетова жительница г. Туркестана.

Проект уже близится к завершению, авторы заверяют что, несмотря на пандемию комплекс будет сдан уже к концу этого года.